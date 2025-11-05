وتدخل دياز بشكل عنيف على حكيمي، وتسبب بإصابة بالغة له في الكاحل، خرج على أثرها نجم باريس سان جرمان باكيا، خلال موقعة بايرن ميونيخ والنادي الباريسي التي حقق فيها النادي الألماني الانتصار بنتيجة 2-1.

وفي أول تعليق لدياز على المباراة، كتب النجم الكولومبي على حسابه: "كانت ليلة مفعمة بالعواطف. تُذكرنا كرة القدم دائما أنه في 90 دقيقة، يُمكن أن يحدث أي شيء، سواء كان الأفضل أو الأسوأ. حزنتُ لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخورٌ بجهدهم الرائع".

وأضاف بعبارة أخيرة: "أتمنى لحكيمي عودة سريعة إلى أرض الملعب".

وتعرض دياز لتعليقات عنصرية، بينها صور تعبيرية لـ"قردة"، ردا على منشوره.

وانتقد البعض الآخر التعليقات العنصرية التي هاجمت دياز.