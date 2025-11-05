وينتظر سان جرمان، الأربعاء، التشخيص الطبي لحالة أشرف حكيمي، الذي تعرض لإصابة خطيرة محتملة في الكاحل في عيد ميلاده الـ27، الثلاثاء، نتيجة تدخل متهور من لويس دياز، لاعب بايرن الذي تم طرده قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وقع الحادث تقريبا في نفس اليوم بعد مرور 4 أشهر على إصابة صانع ألعاب بايرن جمال موسيالا بكسر في الشظية والكاحل نتيجة تصادم مع حارس باريس سان جرمان آنذاك جيانلويجي دوناروما في بطولة كأس العالم للأندية، وأيضا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وأكد مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني أن دياز "شاب صادق" و"لا يريد أن يؤذي أي شخص"، مشددا أيضا على أن "المباراة بأكملها تلعب بقوة كبيرة".

واتفق لويس إنريكي، مدرب سان جرمان، على أن "كرة القدم رياضة بها احتكاك" وقال: "إنه أمر مؤسف لحكيمي".

وأثارت الإصابة قلق الشارع المغربي، الذي يعول على حكيمي لقيادة منتخب "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق 21 ديسمبر المقبل.

ويعتبر المنتخب المغربي من أبرز المرشحين لتحقيق البطولة بين أرضه وجمهوره.