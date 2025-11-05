وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أليكسيس ماك أليستر سجل الهدف الوحيد في الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد، ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي، بعد سلسلة شهدت خسارة الفريق في 6 من سبع مباريات.

وقف فان ديك بجانب محلل "أمازون برايم" واين روني، الذي كان قد انتقد قيادة اللاعب الهولندي، بينما تحدث قائد ليفربول إلى المنصة بعد المباراة.

وقال فان دايك لـ"أمازون برايم": "في عالم مليء بالفوضى، عليك أن تبقى هادئا وتحاول تبني النظرة الصحيحة. أحيانا يكون الضجيج كبيرا جدا".

وعندما سئل عما إذا كان يقصد أيا من المحللين بشكل خاص، قال فان دايك: "على الإطلاق. لكن أعتقد أنه من المهم جدا وضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف: "حافظ على هدوئك واعمل بجد لتخرج من الموقف، لأن الجودة موجودة لدينا. هذه ليست المشكلة".

وأوضح: "أعتقد أن جميعكم هنا يعلمون أنك تتعامل مع فريق مكون من 25 لاعبا، والجميع يعيشون في حياة مختلفة، لذلك بالنسبة لي شخصيا هذا لا يؤثر علي".

وأكد: "ولكن كقائد للفريق أنا أتعامل مع لاعبين ربما يتأثرون بالانتقادات".

وأكمل: "إذا خسرت 4 مباريات متتالية، كلاعب في ليفربول، بالتالي يكون هناك انتقادات عادلة، هذا طبيعي للغاية".

وأكد: " لكن أعتقد أن الأمور يتم المبالغة فيها أحيانا أيضا. نحن نعيش في عالم فيه العديد من المنصات، وكثير من الناس يمكنهم قول أشياء، فتنتشر وتصبح أكبر مما هي عليه في الواقع".

ورد روني قائلا: "عندما فزت بلقب الدوري الإنجليزي، أعتقد أنني قلت أن هذا كان عادلا. أنت لا تتوقع أن يخسر ليفربول 4 مباريات على التوالي. أعتقد أن الرد كان رائعا من فيرجيل والفريق".