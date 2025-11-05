وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن سيطرة ليفربول ظهرت في الإحصائيات، حيث اضطر تيبو كورتوا، حارس المرمى الذي حطم مالهم في نهائي 2022، إلى التصدي لتسع تسديدات من أصل 17 محاولة على المرمى.

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات، بعدما تلقى 6 هزائم في 7 مباريات، وحقق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

وقال سلوت: "كان الأداء رائعا، لأننا لعبنا أمام فريق مذهل يمر بفترة رائعة من حيث الأداء، خسر مرة واحدة، وفاز بكل مبارياته الأخرى".

وأضاف: "إذا استطعت الفوز عليهم وفي نفس الوقت تقديم الأداء الذي قدمناه، فهذا أمر إيجابي للغاية".

وأكمل: "مررنا بفترة سيئة جدا من حيث النتائج، ولا يوجد أي عذر في العالم يمكن أن يفسر خسارتنا لعدد كبير من المباريات، لكن كان علينا لعب العديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة".