ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، محققا العلامة الكاملة بأربع انتصارات من أربع مباريات خاضها في المسابقة، ومؤكدا صحوته في الموسم الجديد، بعدما فقد لقب الدوري لصالح الاتحاد، ولم ينجح في بلوغ نهائي أبطال آسيا الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وتقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله كايو سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل أيوب محمد الهدف الوحيد لفريق الغرافة.