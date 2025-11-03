ووقع الأهلي المصري البطل القياسي للبطولة في مجموعة واحدة مع فريقين عربيين، بينما يخوض بيراميدز المصري حامل اللقب مواجهة مغربية صعبة.

وبموجب القرعة، سيلعب الأهلي إلى جوار الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، أما بيراميدز فيتنافس في نفس المجموعة مع نهضة بركان المغربي.

كما سيتواجه مولودية الجزائر مع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: