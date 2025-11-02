وتعرض صلاح لسيل من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكنه بدأ يستعيد اتزانه شيئاً فشيئاً.

وجاء تصريح صلاح بعد قيادته فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هل أنا سعيد بأدائي الشخصي هذا الموسم؟ لا، وقُلت ذلك منذ البداية".

وتابع: "لكني أعرف كرة القدم، أنا ألعب هذه الرياضة منذ سنواتٍ كثيرة، وهذا الموسم غريب جداً لنا لأن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد".

وأضاف النجم المصري: "اللاعبون الجُدد جيدون جداً، ولكنهم بحاجة إلى الوقت من أجل التأقلم مع الفريق".

وأكمل قائلا: "تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات يُمثل شعوراً عظيماً في نادٍ كبير مثل نادينا، وأنا سعيد جداً وفخور للغاية".

وتابع: "خسرنا بعض المُباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكننا بدأنا في العودة للمسار الصحيح الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "تسجيل 250 هدفا مع ليفربول؟ هذا شعور رائع أن تسجل الأهداف مع ناد كبير كهذا، لا أعتبره أمرا عاديا أو سهلا، أنا فخور وسعيد جدا بهذا الإنجاز".

إنجاز تاريخي لصلاح

ووصل الملك المصري لهدفه الـ250 في جميع البطولات مع ليفربول، حيث يتواجد في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم محمد صلاح.

وللمباراة الثانية تواليا يسجل صلاح هدفا لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في المباراة الماضية ضد برينتفورد.

وتمكن ليفربول من العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري بعد 4 هزائم متتالية من كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 18 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ15 في المركز الـ11.