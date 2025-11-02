وبهذا الفوز وصل ريال مدريد إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن فياريال صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن أتليتيكو مدريد وبرشلونة، الذي يستضيف إلتشي الأحد.

ويحتل بلنسية المركز 18، وله تسع نقاط ولم يفز في آخر ست مباريات ليدخل في صراع لتجنب الهبوط.

ومنح مبابي التقدم لأصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 19 و31، إذ افتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد من سيزار تاريغا، وبعد 12 دقيقة أطلق تسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة 44، وبعد أن تصدى يولين أغيريزابالا حارس بلنسية لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور، أطلق جود بلينغهام تسديدة منخفضة رائعة من حافة منطقة الجزاء إلى داخل الشباك قبل أن يطلق ألفارو كاريراس تسديدة صاروخية في الدقيقة 82 ليحسم الفوز الساحق.

وسيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية، وكاد مبابي وفيدريكو بالبيردي أن يسجلا من فرص مبكرة، بينما تصدى الحارس أغيريزابالا لمحاولات قوية من فينيسيوس وبلينغهام.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على تاريجا، ليتمكن مبابي من تنفيذ ركلة

الجزاء بهدوء ويحرز الهدف الأول.

وبعد 12 دقيقة، ضاعف مبابي رصيده من الأهداف، منهيا هجمة منظمة بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة، إذ مرر بلينغهام إلى أردا غولر، الذي أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى النجم الفرنسي عند القائم البعيد.

وقدم مبابي لجماهير ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي التي فاز بها بعد تسجيله 31 هدفا في الدوري الموسم الماضي، وذلك قبل انطلاق المباراة.

ورفع مبابي رصيده هذا الموسم إلى 13 هدفا في 11 مباراة بالدوري الإسباني، و18 هدفا في جميع المسابقات.

وقال بالبيردي لمحطة ريال مدريد "مبابي مذهل. علينا أن نستمتع به. نتمنى أن يواصل التسجيل لريال مدريد، ولنفسه، ولتاريخه. لا يزال أمامه الكثير ليحققه، وليس لدي شك في أنه سيفعل. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأهدر فينيسيوس فرصة لتعزيز تقدم ريال في الدقيقة 43، بعد أن فشل في تحويل ركلة جزاء إلى هدف عقب تعرض كاريراس لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

لكن بعد دقيقة واحدة فقط، سجل بلينغهام هدفا رائعا بتسديدة منخفضة قوية، ليمنح أصحاب الأرض تقدما مريحا قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، خفف ريال من ضغطه للحفاظ على طاقته قبل مواجهته المرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم الثلاثاء.

وكانت اللحظة الأبرز في الدقيقة 82، عندما استغل كاريراس كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى، ليكمل ثلاثية ريال ويختتم أداء مهيمنا.