وأعلنت السلطات المصرية السبت إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير المقام بجوار أهرامات الجيزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن 79 وفدا رسميا من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات جاءوا للمشاركة في حفل الافتتاح.

ووضعت مصر حجر أساس المشروع في 2002 لتبدأ أعمال التمهيد والتأسيس في 2005.

ويمتد المشروع الضخم على مساحة نحو 500 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

ونشر النادي الأهلي على حسابه في "فيسبوك"، مقطع فيديو يستعرض المتحف الكبير مع خلفية لأغنية فرعونية.

وبدوره نشر الزمالك صورة تظهر شعاره على "الطريقة الفرعونية"، بالإضافة إلى فيديو للمتحف.

أما نادي بيراميدز، فنشر عدة صور للمتحف وعلق عليها: "الجميع يعرف أن الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، واليوم تواصل مصر إبهار العالم بحضارة بدأت قبل أكثر من 7000 عام".

وقال النادي المصري في منشور على حسابه في "فيسبوك": "في يوم تاريخي يجمع بين عظمة الماضي والفخر بالحاضر: اليوم نشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، صرح يروي قصة حضارة عاشت لآلاف السنين، في عام 1920 تأسس النادي المصري رمزا للهوية الوطنية بعد ثورة 1919، واستوحيت ألوانه من علم الثورة آنذاك. كلاهما بوابة لتراثنا: الأول يحتضن كنوز الفراعنة، والثاني يشهد على نضال وبطولات أبناء بورسعيد الباسلة على مدار تاريخها".

وتعد المجموعة الضخمة من كنوز الملك توت عنخ آمون من أكثر عوامل الجذب السياحي للمتحف حيث تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، بما في ذلك القناع الذهبي الذي دُفن به الملك الشاب، وكرسي الحكم، والتابوت، وآلاف القطع الأخرى.

وينتصب في بهو المتحف تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني كان قائما لعقود من الزمن في ميدان بوسط القاهرة.

كما يشمل المتحف مركز ترميم وصيانة للآثار، يعد من أكبر المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال، أقيم على مساحة 32 ألف متر مربع.