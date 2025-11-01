وسجل السويدي فيكتور غيوكيريس (14) وديكلان رايس (35) هدفي المباراة.

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم منذ 13 سبتمبر، ضمن سلسلة من 12 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، محققا فوزه الخامس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن وصيفه بورنموث الذي يلعب مع مضيفه مانشستر سيتي الأحد.

وتلقى بيرنلي في المقابل خسارته الأولى بعد انتصارين، في اختبار حقيقي جديد بعدما كان واجه ليدز يونايتد وولفرهامبتون، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

هذا وأنقذ أماد ديالو فريقه مانشستر يونايتد من خسارة رابعة في الدوري بتسجيله هدف التعادل 2-2 أمام مضيفه نوتنغهام فوريست في الدقيقة 81.

وكان يمكن ليونايتد أن يصعد إلى المركز الثاني مؤقتا، لكنه اكتفى بالمركز الخامس بـ17 نقطة قبل ختام باقي المباريات السبت والأحد.