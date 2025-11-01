وجاءت الإقالة جاءت تعادل الفريق 1-1 مع البنك الأهلي الذي أبقى الفريق في المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز، مما أثار علامات استفهام واسعة بين أنصار النادي العريق.

وجاء في البيان: "قرر مجلس إدارة النادي بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدرب مؤقت للفريق ليقوده خلال بطولة كأس السوبر المصري".

وسيقود عبد الرؤوف مباراته الأولى كمدرب للفريق، الأحد، خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري.