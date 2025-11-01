وذكر الأهلي المصري عبر مركزه الإعلامي في ساعة مبكرة من صباح السبت ان التشكيل الجديد الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي، محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا لرئيس النادي وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

وأضاف: "في العضوية فوق السن فاز كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض وفي العضوية تحت السن فاز كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.