وحقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا ومستحقا بنتيجة 3 - صفر على ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ليصعد إلى دور الثمانية من البطولة.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لكريستال بالاس، حامل لقب كأس إنجلترا، على ليفربول في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية مطلع الموسم، ثم فاز عليه 2 - 1 في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وتواصلت بعدها سلسلة هزائم فريق المدرب الهولندي رينيه سلوت في البطولة، بخسارته ثلاث مباريات متتالية.

واستغل كريستال بالاس إراحة سلوت لنجومه الأساسيين، ليحرز إسماعيلا سار الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 41 و45 على التوالي.

وتضاعفت معاناة ليفربول عندما اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد أمارا ناللو في الدقيقة 79، قبل أن يضيف يريمي بينو الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 88.

ومن المقرر أن يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه كارديف سيتي، أحد أندية دوري تشامبيونشيب، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

كما تأهل إلى الدور نفسه كل من أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، بعدما تجاوزوا جميعا عقبة دور الـ16. فقد فاز أرسنال 2 - صفر على ضيفه برايتون، فيما انتصر مانشستر سيتي 3 - 1 على مضيفه سوانسي سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، وتغلب تشيلسي 4 - 3 على مضيفه وولفرهامبتون، في حين اجتاز نيوكاسل عقبة ضيفه توتنهام هوتسبير بفوزه 2 - صفر.