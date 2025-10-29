وفاز ماهو (43 عاما) بخمسة ألقاب للزوجي في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته التي امتدت 25 عاما، لكنه اشتهر بخسارته أطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ أمام الأميركي جون إيسنر في ويمبلدون عام 2010.

واستغرقت المباراة 11 ساعة و5 دقائق، وجرت على مدار 3 أيام، وكانت المجموعة الأخيرة وحدها، 8 ساعات و11 دقيقة، طويلة بما يكفي لتحطيم الرقم القياسي السابق لأطول مباراة.

وودع ماهو الرياضة على أرضه مع زميله غريغور ديميتروف، الثلاثاء، بعدما خسر بنتيجة 6-4 و5-7 و10-4 أمام أوغو نيس وإدوار روجيه فاسلين.

وقال ماهو وهو يغالب الدموع بعد المباراة: "كان الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أعظم اللحظات في مسيرتي".

وأضاف: "ستبقى في الذاكرة ما حييت. بعيدا عن الألقاب والجوائز التي حصلت عليها، استمتعت بالمشوار لتحقيق هذه الانتصارات كل الشكوك التي ساورتني خلال مشواري والأخطاء التي ارتكبتها هي في النهاية التي صنعت هذه المسيرة الطويلة وزادتها ثراء".

وردا على سؤال حول مباراته التي حقق فيها رقما قياسيا مع إيسنر، قال ماهو: "أستمتع الآن بالحديث عن تلك المباراة لأنها كانت تجربة مجنونة. جلبت لي الكثير من الشهرة".