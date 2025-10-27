وظهر فينيسيوس غاضبا بشدة بعد قرار المدير الفني تشابي ألونسو استبداله في الدقيقة 71، ودخول رودريغو بديلا عنه.

وكشفت شبكة DAZN، الكلمات التي قالها فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متوجها إلى غرفة الملابس: "لماذا دائما يتم استبدالي أنا؟".

"وأضاف غاضبا: "أنا سأرحل عن الفريق.. سأرحل، من الأفضل أن أرحل".

وأظهرت اللقطات أن فينيسيوس وجّه كلمات غاضبة نحو السماء في لحظة انفعال واضحة، بينما حاول ألونسو تهدئة الموقف بالإسراع في استبداله.

ووفقا للشبكة الإعلامية، حاول ألونسو تهدئة فينيسيوس: "اللعنة اهدأ".

وتدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف، حيث توجّه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، قبل أن يعود فينيسيوس بعد دقائق إلى مقاعد البدلاء.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال ألونسو إن "الواقعة سيتم التعامل معها داخليا"، مؤكدا أن "الأمر سينتهي داخل النادي ولن يُناقش علنا".

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.