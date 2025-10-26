وحقق الأهلي، الذي خاض معظم اللقاء بـ10 لاعبين، فوزا مهما على ضيفه في إياب دور الـ32، بهدف نظيف.

وجاء في التظلم "الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة، في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي اعتدى على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام".

كما أشار التظلم إلى "أداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد".

وطلب الأهلي في تظلمه المدعوم بالفيديو "عدم إيقاف غراديشار، لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملا بمبدأ العدالة وحرصا على نجاح المسابقات الإفريقية".

وكرر بطل مصر فوزه على نظيره البوروندي بنفس نتيجة مباراة الذهاب، بعدما سجل لاعبه عمر كمال عبد الواحد الهدف الوحيد في الدقيقة 58، ليصعد الفريق إلى دور المجموعات.

ولعب الأهلي بنقص عددي منذ الدقيقة 16، لطرد مهاجمه السلوفيني غراديشار.

وتقام قرعة دور المجموعات للبطولة يوم 3 نوفمبر المقبل.