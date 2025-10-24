وبعد مرور ست جولات من "الليغا"، أظهرت بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة "أوبتا" أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الليغا.

ويحتل الريال صدارة البطولة برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين عن برشلونة حامل لقب الموسم الماضي.

واحتل ريال مدريد المرتبة الأولى في احتمالية التتويج بنسبة 57.44 بالمئة، أما "البلوغرانا"، فجاء في المركز الثاني بنسبة 37.54 بالمئة، أما أتلتيكو فكانت نسبة تتويجه 3.62 بالمئة.

كما قد يحتل فياريال المرتبة الرابعة، وفق بيانات الذكاء الاصطناعي، مما سيؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا رفقة الفرق الثلاثة الأولى.

وتشير التوقعات كذلك إلى أن ريال بيتيس وأتلتيك بلباو سيحجزان المقاعد المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، بينما سيعود إسبانيول إلى المنافسات الأوروبية من خلال بطولة "الكونفرنس ليغ".

أما أوساسونا، وإشبيلية فسيقتربان من المراكز المؤهلة إلى "اليوروبا ليغ"، ولكنهما لن يتمكنا من التأهل.

وتوقعت البيانات هبوط جيرونا وأوفييدو، وليفانتي، بينما سينجو بفارق بسيط كل من ريال سوسيداد وسيلتا فيغو وريال مايوركا.