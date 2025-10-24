ويمزج هالاند في حياته اليومية بين الانضباط الرياضي وطقوس شخصية غريبة، وفقا للفيديو الذي عنونه بـ"يوم في حياة لاعب كرة قدم محترف".

وقال هالاند في الفيديو:"الناس دائما يرون المباريات، والأهداف، والاحتفالات، ولكنهم لا يرون الساعات الطويلة التي يستغرقها التحضير لذلك".

وأضاف: "هذا الفيديو يظهر الروتين والطعام والتعافي وكل التفاصيل الصغيرة التي تهم، إنه جانب مني خارج الملعب، وآمل أن يستمتع الناس بمشاهدته".

يبدأ هالاند صباحه، في قصره الأنيق والبسيط، بفنجان قهوة، التي وصفها بـ"الغذاء الخارق إذا أعدت بالطريقة الصحيحة".

وبعدها يحضر، إلى جانب صديقته إيزابيل هوغسنغ، إفطاره المكون من البيض المقلي والخبز الطازج الذي يسلم إلى منزله صباحا، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف هالاند: "كنت أعيش بمفردي منذ أن كنت في الـ16 من عمري، لذا كان علي أن أتعلم الطبخ".

وبعد إنهاء فطوره وفنجان قهوته، يتجه اللاعب الذي يعيش أفضل فتراته الكروية بعدما سجل 24 هدفا في 14 مباراة مع ناديه ومنتخبه، إلى صالته الرياضية المنزلية.

ويخضع هالاند لجلسات تدليك وعناية بالأنسجة العضلية، رفقة أخصائي في العلاج الرياضي من مانشستر سيتي.

ويلجأ هالاند إلى جهازي ضوء أحمر للحصول على جرعته من فيتامين "دي"، بسبب قلة سطوع الشمس في منطقة شيشاير التي يقطن فيها.

وبعد إنهاء روتينه الصباحي، يتوجه إلى مزرعة قريبة لاقتناء شرائح اللحم، والحليب، والعسل.

بعد العودة إلى المنزل، يجهز هالاند شريحتي اللحم، وبينما ينقع اللحم يقفز في حمام ثلج، قبل أن يشعل الشواية في الهواء الطلق.

وقال وهو يتفقد اللحم، وبنبرة فخر بمهاراته في الطهي: "سيكون هذا رائعا للغاية".

وعندما تصبح شرائح اللحم جاهزة، يترك أدوات الطعام، ويبدأ بالأكل بيديه.