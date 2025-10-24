وخلال ظهوره في برنامج "Chup Chup Kings" مع الإعلامي إباي يانوس، قال يامال إن ريال مدريد "يسرق المباريات ثم يشتكي"، في إشارة إلى ما يعتبره تفوقا تحكيميا دائما لصالح الغريم التقليدي.

وأثارت تصريحات الموهبة الكتالونية موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها "ثقة زائدة من لاعب صغير السن"، ومن رأى فيها "رسالة مبكرة من غرفة ملابس برشلونة" قبل المعركة الكبرى في سانتياغو بيرنابيو.

كما سخر من ريال مدريد، مؤكدا هيمنة برشلونة على الكلاسيكو الموسم الماضي، مذكرا المذيع بانتصار 4-0.

هذه التصريحات أثارت غضب جماهير ريال مدريد، ووصفوا اللاعب بقلة الاحترام، قبل أيام من الموقعة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الليغا برصيد 24 نقطة، متقدماً بنقطتين على برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي.