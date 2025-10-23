وتم الإعلان عن تمديد التعاقد، الخميس، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية للمسابقة ضد ناشفيل، حيث يستضيف فريق ميسي، المصنف الثالث في المنطقة الشرقية، المباراة الأولى من تلك السلسلة المكونة من ثلاثة لقاءات مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد الجديد بشكل فوري، رغم أن إنتر ميامي كان يسعى جاهدا لإبرام صفقة تمتد حتى عام 2027 أو 2028.

ولا شك أن مشاركة ميسي لموسمين أو ثلاثة مواسم إضافية ستعزز مبيعات تذاكر الملعب الذي يبنيه إنتر ميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي، وقد دأب الفريق على بيع باقات التذاكر وحجز المقاعد في الملعب الجديد لأكثر من عام، مع افتراض بقاء اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة عام 2022 مع النادي.