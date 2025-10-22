وتقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، ومدرب "أشبال الأطلس" محمد وهبي، وأعضاء المنتخب، قبل أخذ صورة تذكارية.

وبعد ذلك، أقيم حفل شاي على شرف أعضاء المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاستقبال يعكس العناية التي ما فتئ العاهل المغربي يحيط بها الشباب ودعم تفتحهم عبر الرياضة، والاهتمام الخاص الذي يوليه لهذا القطاع عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.

كما يأتي عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تمكن من الظفر باللقب العالمي، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية.

وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب، عقب فوز أشبال الأطلس على المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة، أكد فيها أن الفريق المغربي شرف بلاده وشبابه أيما تشريف، ومثله وقارَتنا الإفريقية خير تمثيل.

وحج آلاف المغاربة، الأربعاء، إلى العاصمة الرباط لاستقبال أشبال الأطلس بعد عودتهم من تشيلي حاملين لقب مونديال الشباب.

وخرج "الأشبال" على متن حافلة مكشوفة، كتب عليها "أبطال العالم"، وطافوا شوارع الرباط وسط حضور جماهيري غفير، في مشهد أعاد إلى الأذهان احتفالات المنتخب الأول عقب إنجازه في مونديال قطر 2022.

واحتشد الكبار والصغار على الأرصفة والشرفات حاملين الأعلام ويرددون أهازيج "ديما مغرب"، فيما كان أشبال الأطلس يلقون التحية ويلتقطون صورًا وفيديوهات بهواتفهم.