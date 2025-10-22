وخرج "الأشبال" على متن حافلة مكشوفة، كتب عليها "أبطال العالم"، وطافوا شوارع الرباط وسط حضور جماهيري غفير، في مشهد أعاد إلى الأذهان احتفالات المنتخب الأول عقب إنجازه في مونديال قطر 2022.

واحتشد الكبار والصغار على الأرصفة والشرفات يحملون الأعلام ويرددون أهازيج "ديما مغرب"، فيما كان "أشبال الأطلس" يلقون عليهم التحية ويلتقطون صورا وفيديوهات بهواتفهم.

ويمثّل هذا الموكب تتويجا لمسار رياضي استثنائي، حيث توج المنتخب المغربي، الأحد، بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد في ملعب ناسيونال بالعاصمة التشيلية سانتياغو.

يشار إلى أن هذا اللقب هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة المغربية والعربية.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت، الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص استقبال يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق.

هذا وسيحظى أعضاء الفريق المغربي، باستقبال من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بمدينة الرباط.