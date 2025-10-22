وقال روني، خلال تصريحات في برنامجه الإذاعي على "بي بي سي" الذي يحمل اسمه، إن "صلاح لعب عددا هائلا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان دائما النجم الأول في الفريق، وحمل ضغوطا كبيرة على كتفيه"، مضيفا: "برأيي، هو من بين أفضل 5 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ربما بدأ التعب يؤثر عليه الآن".

وتابع الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد قائلا: "لن أفاجأ إذا قرر صلاح الرحيل في يناير أو خلال الصيف المقبل. أحيانا لا يريد اللاعب الاعتراف بأن الوقت قد حان، لكن فجأة يجد نفسه خارج النادي".

ويعاني ليفربول هذا الموسم من تراجع واضح في الأداء تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، حيث خسر الفريق آخر 4 مباريات له في مختلف المسابقات، بينما لم يسجل صلاح سوى 3 أهداف فقط في 11 مباراة حتى الآن.

وأشار روني إلى أن مشاكل ليفربول لا تتعلق بصلاح وحده، موضحا أن "الفريق يمر بمرحلة انتقالية مع لاعبين جدد مثل ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتس اللذين لا يزالان يتأقلمان مع أسلوب اللعب"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد ترك فراغا كبيرا في الفريق".

وختم روني حديثه بالقول: "يبدو أن ليفربول أصبح أكثر ارتخاء، وهناك شيء من التراخي في الأداء. أعتقد أن غياب ترينت أثر عليهم بشدة".

النجم المصري، الذي اختير الموسم الماضي أفضل لاعب في ليفربول بعدما ساهم في 47 هدفا في الدوري، يواجه الآن تحديا جديدا لإعادة اكتشاف مستواه المعهود قبل أن يقرر مستقبله في "أنفيلد".