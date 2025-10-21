ورفع الأهلي، بقيادة مدربه ماتياس يايسله، رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليتصدر مجموعة الغرب بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي.

ومنح إنزو ميو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يضيف كيسي الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، ليعزز تقدم فريقه.

وجعل كيسي، لاعب برشلونة السابق، النتيجة 3-صفر قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني.

واختتم البديل صالح أبو الشامات مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.