وأصيب الكابتن محمد أمين، مدرب حراس المرمى بالنادي -الذي ينافس مؤخرا في الدوري الممتاز- بأزمة قلبية خلال تواجده بنفس المكان الذي توفي فيه نجله قبل سنوات، وذلك بعد زيارة قصيرة إلى قبر ابنه الراحل أحمد أمين.

ويوضح أحمد حسين، عضو الفريق الفني لنادي الرباط والأنوار، أن الكابتن محمد أمين كان في حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل ابنه أحمد، الذي كان يلعب كحارس مرمى أساسي للنادي، إذ إنه لم يكن قد استفاق من الصدمة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مدرب حراس المرمى أجرى زيارة ، يوم الأحد، إلى قبر نجله، وأثناء جلوسه أمام شاهد القبر تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، فتم نقله إلى المنزل، ولكنه صمم على الذهاب إلى الملعب.

وتابع: "سريعا ما تدهورت حالته بشكل أكبر، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات ليتلقى العلاج، ولكن الحالة كانت مستعصية، بسبب الضرر النفسي والجسدي معا، فلفظ أنفاسه الأخيرة حزنا على نجله".

ولفت حسين إلى أن المدرب محمد أمين كانت تربطه بنجله الراحل علاقة خاصة جدا، إذ كانا مقربين من بعضهما البعض بشكل أكبر من المعتاد، ومنذ رحيل أحمد قبل 4 سنوات، لم يعد الوالد كما كان، على الرغم من ممارسته لعمله كمدرب لحراس المرمى.

وأردف: "كان دائما ما يقول إنه مات في نفس يوم موت أحمد، ولكنه كان يمارس مهنة تدريب حراس المرمى كنوع من الوفاء لذكرى ولده الذي كان يعشق هذه اللعبة، ولم يكن ليريد منه أن يتوقف عن تدريب حراس مرمى جدد لخدمة النادي، الذي تشرفا بعضويته".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي السابق طارق هاشم، إن وفاة الكابتن أمين، مدرب حراس مرمي نادي الرباط والأنوار، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء التدريب، دليل على إخلاصه للعبة كرة القدم حتى اليوم الأخير والساعات الأخيرة من حياته.

وأبدى هاشم، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أسفه لأن كل محاولات إسعاف أمين داخل المستشفى لم تفلح، إذ فارق الحياة بعد فشل محاولات إنقاذه، موضحا أنه كان دائم زيارة قبل نجله، وكان دائما ما يكرر رغبته في الذهاب إليه في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن حارس مرمى النادي أحمد أمين، لقي حتفه في نفسه المكان الذي مات فيه والده، إذ رحل وهو يلعب، بينما سقط الأب في نفس مكان وفاة ابنه قبل 4 سنوات، وهو يدرب حارس مرمى الفريق الجديد.

وأكد عضو مجلس الإدارة السابق، أن الكابتن محمد أمين يعد من أكثر الشخصيات الرياضية المحبوبة والمعروفة في محافظة بورسعيد، إذ اشتهر بين الجميع بأخلاقه العالية، وإخلاصه في عمله، وتفانيه في تدريب حراس المرمى، تخليدا لذكرى ابنه الراحل.

بدوره، قال علي أبو السيد، وهو أحد أقارب مدرب حراس مرمى النادي، إن محمد أمين اعتاد خلال الأسابيع الأخيرة زيارة قبر ابنه بشكل يومي، وهو ما فعله في اليوم الأخير من حياته، ولكنه كان بالأمس (الأحد) أكثر تأثرا من أي يوم آخر.

وأشار في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"- إلى أن تأثر أمين دفعه إلى الكتابة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل مؤثر، قائلا: "من عند حبيبي بروح كل يوم أدعيله.. إدعي لي يا أحمد زي ما كنتب بتدعيلي إن ربنا يكرمني".

وكتب الكابتن محمد أمين رسالة أخرى قبل وفاته بساعات قليلة، وجهها إلى ابنه الراحل، قال فيها: "يا حرقة قلبي عليك يا أحمد أنا محتاجك أوي يا ابني"، وهي الرسالة التي دخل بعدها في نوبة بكاء انتهت بأزمة صحية أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وأوضح أن العائلة قررت دفنه -بناء على وصيته- جوار ابنه أحمد في مقابر العائلة في مدينة بورسعيد، بينما تستعد المدينة لتنظيم عزاء لتكريم المدرب الراحل، سيشارك فيه مجلس إدارة نادي الرباط والأنوار، مساء يوم الإثنين، داخل مقر النادي.