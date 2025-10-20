وجاءت تعليقات كاراغر بعد تعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للهزيمة الرابعة على التوالي، الأحد، أمام مانشستر يونايتد.

المهاجم المصري (33 عاما)، الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين في أبريل الماضي، ظهر بمردود أقل بكثير من مستواه الموسم الماضي، ولم يسجل أي هدف باستثناء ركلات الجزاء في 7 مباريات.

وأهدر صلاح فرصة ذهبية للتسجيل أمام مانشستر يونايتد في "أنفيلد"، وقال كاراجر إنه لا ينبغي أن يكون أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق.

وقال كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس": "سيخوض ليفربول مباراتين خارج أرضه، في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ثم سيتوجه إلى برنتفورد. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين".

وأضاف: "يجب أن يبدأ دائما في أنفيلد لأن ليفربول سيكون متفوقا حول حافة منطقة الجزاء وفي أغلب الأحيان يسجل في تلك المواقف، لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا ومع مساعدة الظهير، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ كل مباراة الآن خاصة خارج أرضنا في ظل المستوى الذي يقدمه".

ودخل ليفربول مباراة الأحد بعد خسارته في الدوري أمام كريستال بالاس وتشلسي، والهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي.

ويأتي هذا الأداء الضعيف لليفربول رغم إنفاق 446 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال كاراعر إن المدير الفني أرنه سلوت يجب أن يبني الفريق حول ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز، اللذين انضما مؤخرا إلى "أنفيلد".

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق: "يجب أن يكونا إيساك وفيرتز لأنهما أنفقا الأموال عليهما ونظرا لصغر سنهما مقارنة بصلاح".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي، بعدما سجل هدفين في الفوز على جيبوتي 3-صفر، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة من التصفيات الإفريقية أمام غينيا بيساو في القاهرة.