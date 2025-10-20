انطلقت الألعاب النارية وأطلق العنان لأبواق السيارات احتفالا بالفوز "التاريخي" لمنتخب المغرب.

"إنه حدث تاريخي"، هتف ميمون المفيد (59 عاما)، لوكالة "فرانس برس"، بصوت يرتجف فخرا من قلب الرباط، وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب مغربي بكأس العالم".

وحوله أشرقت الوجوه وارتفعت الهتافات، وكانت العاصمة لا تزال تعج بالحيوية حتى الرابعة فجرا.

في الشوارع، هتف الناس: "تهانينا. هذه مجرد البداية".

في تشيلي حقق شباب المغرب إنجازا مذهلا بفوزهم 2-0 على الأرجنتين، المرشحة للفوز، بفضل هدفين من ياسر الزابيري (12 و29).

وأمام شاشات التلفزيون، حبس المشجعون أنفاسهم قبل أن ينفجروا فرحا.

"لا أجد كلمات"، همس شادن الموسوي (16 عاما) وعيناه تلمعان "متأثرا برؤية كل هذا الفرح" في شوارع البلاد.

أما بالنسبة لمصطفى عديسي، صاحب أحد المتاجر (50 عاما)، فإن هذا الجيل الشاب "سيُحفز المنتخب الوطني" مع اقتراب كأس الأمم الإفريقية التي سيستضيفها المملكة هذا الشتاء.

وسرعان ما امتدت الأحلام نحو مونديال 2030 الذي يستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ويقول محمد البدوي (38 عاما): "إن شاء الله، سنفوز، كلها أحلامنا: أن نذهب بعيدا، بعيدا جدا، فلماذا لا نفوز بكأس العالم الحقيقية (للكبار) عام 2030؟".

وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه تابع "بسعادة غامرة وفخر عميق المسيرة البطولية" لأسود الأطلس، وقدم لأعضاء الفريق "تهانيه الحارة على هذا الإنجاز العالمي الجديد، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية".

وأحرز المغرب اللقب الأول في تاريخه بعد مشوار مذهل تخطى فيه منتخبات عريقة امثال إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، ثم فرنسا في نصف النهائي والأرجنتين حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه البطولة (6 مرات).