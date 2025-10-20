وتعود هذه الطفرة الكروية إلى اعتماد المغرب نهجا علميا يقوم على اكتشاف المواهب وتنميتها وصقل مهاراتها، عبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت قاطرة التطور الكروي في البلاد.

فبعد بلوغ منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم في قطر عام 2022، توج بذهبية أولمبياد باريس 2024، ثم أضاف لقب كأس العالم للشباب إلى سجله الزاخر بالإنجازات.

بدأ إنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا المغربية عام 2007، برعاية مباشرة من الملك محمد السادس.

وفي 2010، افتتح العاهل المغربي الأكاديمية التي تهدف إلى توفير التعليم والتوجيه وتدريب كرة القدم لطلابها، وهي مخصصة لنحو 50 رياضيا تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما.

وتقع الأكاديمية قرب نهر أبو رقراق، وتغطي مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وتتكون من منطقتين رئيسيتين: المساحة المفتوحة (الملاعب والمساحات الخارجية للأنشطة الأخرى)، والقرية.

وبنيت الأكاديمية لتكون منشأة حديثة تعكس روح التراث الثقافي المغربي، وهي منشأة على شكل دوار تقليدي، مع ساحة مركزية محاطة بخمسة أبنية.

ويلبي كل مبنى وظيفة معينة (السكن والتعليم والمرفق الطبي والمقصف)، وتم تصميم أفنيتها المطلة على مناظر طبيعية لضمان استرخاء لاعبي كرة القدم الشباب.

وتضم الأكاديمية مرافق متكاملة تشمل مراكز تدريب حديثة ومجمعا سكنيا ومدارس ومرافق ترفيهية، مما يجعلها بيئة مثالية لتأهيل نجوم المستقبل.

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأكاديمية بأنها "جوهرة كرة القدم المغربية" وأحد أنجح المراكز الرياضية في العالم، مشيدا بقدرتها على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتكوين الرياضي، الأمر الذي جعلها مصدر فخر لقارة إفريقيا.

وانعكست فلسفة التطوير التي اعتمدها المغرب بوضوح على أداء المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها، كما انخرطت الأندية المغربية الكبرى في المشروع ذاته، وعلى رأسها الجيش الملكي والفتح الرباطي.

ومنذ عام 2021 بدأت كرة القدم المغربية تجني ثمار هذا المشروع الطموح، الذي انطلق من أكاديمية محمد السادس وامتد ليشمل مختلف المستويات.

كما أطلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة المحلي) برنامجا وطنيا لتطوير الناشئين يشمل 14 ناديا، إلى جانب مراكز تكوين فدرالية أنشئت في مدن سلا والدار البيضاء وبنجرير والعيون، لتغطي جميع مناطق المملكة تقريبا.

ويمتد هذا الجهد ليشمل المنتخبات الشابة من مواليد 2009 إلى 2011 التي تمثل مستقبل الكرة المغربية، في حين تلعب الجالية المغربية في أوروبا دورا مهما في اكتشاف المواهب ومتابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية، من خلال تعاون وثيق بين الاتحاد المغربي والمؤسسات المختصة.