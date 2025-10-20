ويعد معما ثاني لاعب عربي يحصد هذه الجائزة بعد الإماراتي إسماعيل مطر، الذي فاز بها عام 2003.

وتميز معما (20 عاما) طوال البطولة بمراوغاته المميزة وقدرته على اختراق دفاعات الخصوم بسهولة، ما جعله يبشر بموهبة كبيرة تنتظر التألق على المستوى العالمي.

معما، المولود في جنوب فرنسا، بدأ مسيرته في أندية فرنسية صغيرة قبل أن ينتقل إلى مونبلييه، ثم إلى واتفورد الإنجليزي بعقد يمتد لأربع سنوات، حيث واصل تألقه في مونديال الشباب.

وحظي معما بإشادة إعلامية واسعة، ووصفته الصحافة العالمية بنجم البطولة، فيما سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء عليه قبل النهائي، وشبّهه بنجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

