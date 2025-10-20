وبات زبيري هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، وهو نفس رصيد بنيامين كريماسيتشي من الولايات المتحدة، ونيسير فياريال من كولومبيا، والفرنسي لوكاس ميشال.

وتمكن زبيري من تسجيل هدفين لصالح أشبال الأطلس في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ليضمن للمغرب لقب البطولة.

وأحرز زبيري خمسة أهداف في البطولة، في مرمى إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، قبل أن يحرز هدفين في مرمى التانغو في النهائي.

زبيري (20 عاما) هو خريج أكاديمية محمد السادس الكروية، التي لها دور كبير في تألق المنتخبات المغربية مؤخرا.

لعب زبيري في عام 2024 في صفوف فريق اتحاد توراكة في صفقة انتقال حر، ثم انتقل إلى نادي فاماليكاو البرتغالي، الذي تعاقد معه خلال الموسم الصيفي 2024 بمبلغ 600 ألف يورو.

وخاض المهاجم الصاعد 6 مباريات مع الفريق الرديف، أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، كما ظهر في تسع مناسبات مع الفريق الأول سجل فيها ثلاثة أهداف.

وينتظر اللاعب مستقبل واعد، لا سيما بعد تألقه في مونديال الشباب وإظهاره موهبة كبيرة قادرة على اللعب في أفضل الأندية الأوروبية.