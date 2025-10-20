ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي وكذلك الإنجاز الأول في تاريخ المشاركات العربية في بطولات كرة القدم المختلفة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009.