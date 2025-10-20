توج المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، صباح الاثنين، بعدما سجل ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 2-صفر على الأرجنتين في النهائي.
ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي وكذلك الإنجاز الأول في تاريخ المشاركات العربية في بطولات كرة القدم المختلفة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009.
وأحرز ياسر زبيري، لاعب منتخب المغرب للشباب، الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في شباك الأرجنتين في الدقيقة 12.
وعاد زبيري ليحرز الهدف الثاني في شباك التانغو في الدقيقة 29، ليعتلي صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.