فعلى ملعب "تشيلي الوطني"، أحرز ياسر زبيري، لاعب منتخب المغرب للشباب، الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في شباك الأرجنتين في الدقيقة 12.

وعاد زبيري ليحرز الهدف الثاني في شباك التانغو في الدقيقة 29، ليعتلي صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

وقطع المنتخب المغربي نصف المشوار في طريقه نحو التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، وكذلك في تاريخ كرة القدم العربية.