وقال بيلاردو، مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 1986 في مقابلة قديمة تعود لعام 1975، عندما قاد فريق إستوديانتس إلى بطولة في المغرب: "هنا مستقبل كرة القدم، وليس في أوروبا أو أميركا الجنوبية أو آسيا".

وأضاف: "لا يزال الناس هنا يلعبون كرة القدم في الشوارع، بينما لم يعد الأمر كذلك في إيطاليا وألمانيا والأرجنتين".

وتابع قائلا: "تلعب كرة القدم بإفريقيا في كل مكان، وهناك دول قوية مثل الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب تُمارس فيها هذه الرياضة"، حسبما ذكر موقع صحيفة "ماركا".

وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي تحت 20 سنة ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب، أكد مدرب "الأشبال" محمد وهبي أن الفريق سيلعب بثقة وهدوء، مع الالتزام بالخطة التي اتبعها منذ بداية البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي المنتظر اليوم الأحد، قال وهبي: "نؤمن بأن لا أحد لا يُقهر، وسندخل المباراة بتواضع وتركيز كبيرين".

وأوضح أن الإصابات "لن تؤثر على الروح الجماعية"، مشيرا إلى أن اللاعب ياسين جسيم "يتعافى بشكل جيد وسيبذل كل ما لديه من أجل الفريق".

وأشار المدرب إلى أن الأرجنتين "تملك جودة كبيرة ونظام لعب قوي"، لكنه شدد على أن "ما يهم هو الفاعلية داخل الملعب وليس فقط الاستحواذ على الكرة"، مؤكدا أن "التحضير الذهني والبدني سيكون مفتاح الفوز".

من جانبه، عبّر قائد المنتخب حسام الصادق عن فخره بما حققه الفريق حتى الآن، قائلا: "الحمد لله على هذا المشوار، وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز وإسعاد الجماهير المغربية التي ساندتنا بقوة".