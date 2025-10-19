وبعد شوط أول متواضع جدا شهد إلغاء هدف له عبر الإيطالي ريكاردو كالافيوري بداعي التسلل (15)، حسم أرسنال النقاط الثلاث وفوزه السادس في الشوط الثاني بفضل البلجيكي لياندرو تروسار الذي سجل الهدف في الدقيقة 58 إثر ركلة ركنية.

وبذلك، بقي أرسنال وحيدا في الصدارة برصيد 19 نقاط، بفارق ثلاث عن مانشستر سيتي الذي سجل له هالاند ثنائية الفوز على ضيفه إيفرتون.

وفرض سيتي سيطرته على اللقاء في مواجهة فريق لم يفز على الـ"سيتيزينس" في آخر 17 مباراة بينهما في الدوري وتحديدا منذ 15 يناير 2017 حين اكتسحهم على أرضه 4-0، وهدد مرمى الحارس جوردان بيكفورد الذي أنقذته العارضة بعدما تدخلت لصد محاولة هالاند (24).

لكن إيفرتون لم يقف متفرجا، إذ شكل خطورة في الهجمات المرتدة وكان قريبا من التسجيل لولا تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في وجه تسديدة قوية للسنغالي إليمان نداي (41)، رد عليه سيتي بمحاولة للبلجيكي جيريمي دوكو كان لها بيكفورد بالمرصاد (42) ثم كرر الأمر ذاته في مواجهة تسديدة للبرازيلي سافينيو مباشرة قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وكالعادة، جاء الحل لسيتي عبر هالاند الذي ارتقى عاليا لكرة عرضية من ابن العشرين ربيعا نيكو أورايلي وحولها قوية برأسه في شباك بيكفورد (58)، ثم سرعان ما أضاف النرويجي الثاني بتسديدة على يسار بيكفورد بعد تمريرة من سافينيو (64)، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم و14 في كافة المسابقات.

وأشاد المدافع البرتغالي روبن دياش في تصريح لشبكة "بي بي سي" بزميله هالاند، قائلا "إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. نريد أن يكون الجميع منخرطين وأن يسجل الجميع وليس هالاند وحسب. من المهم أنه في وتيرته وهو يخلق فارقا كبيرا عندما يكون كذلك".

وشدد على أنه "يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. نحن جيدون ونتحسن. سنواصل البناء على أمل مواصلة الفوز".