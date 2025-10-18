وسجل الهدف الوحيد اللاعب فيستون مايييلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي أجريت على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة.

وجاء الهدف بعد مجهود فردي لمايييلي، أنهاه بتسديدة متقنة سكنت شباك نهضة بركان.

وبذلك، أصبح بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج باللقب بعد الزمالك والأهلي.

وكان بيراميدز قد تُوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في يونيو الماضي.

أما نهضة بركان فقد أحرز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز، الذي حقق لقبه الرابع في تاريخه، التأهل لكأس العالم للأندية وكذلك كأس القارات للأندية في نسخته المقبلة.