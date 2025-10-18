وانطلقت المباراة بصافرة البداية، لكن اللاعبين التزموا أماكنهم وتوقفوا عن الحركة لمدة 15 ثانية بعد اللمسة الأولى للكرة. وبعدها، استؤنف اللعب بشكل طبيعي.

وحدث نفس الشيء في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول أمس الجمعة، بعدما تجمد اللاعبون في أماكنهم لمدة 20 ثانية.

وجاء ذلك للتعبير عن احتجاجهم على قرار رابطة الدوري الإسباني نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأميركية ضمن منافسات "الليغا".

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة خارج أرضه فياريال في 20 ديسمبر، لكن رابطة "الليغا" قررت إقامة المباراة في ملعب "هارد روك" في ميامي في نفس الموعد، على أن تبدأ عملية بيع التذاكر الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز صعب لبرشلونة بهدفين مقابل واحد، بعدما نجح البديل رونالد أراوخو في تسجيل هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.