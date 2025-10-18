وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي المنتظر غدا الأحد، قال وهبي: "نؤمن بأن لا أحد لا يُقهر، وسندخل المباراة بتواضع وتركيز كبيرين".

وأضاف أن الإصابات "لن تؤثر على الروح الجماعية"، مشيرا إلى أن اللاعب ياسين جسيم "يتعافى بشكل جيد وسيبذل كل ما لديه من أجل الفريق".

وأوضح المدرب أن الأرجنتين "تملك جودة كبيرة ونظام لعب قوي"، لكنه شدد على أن "ما يهم هو الفاعلية داخل الملعب وليس فقط الاستحواذ على الكرة"، مؤكدا أن "التحضير الذهني والبدني سيكون مفتاح الفوز".

من جانبه، عبّر قائد المنتخب حسام الصادق عن فخره بما حققه الفريق حتى الآن، قائلا: "الحمد لله على هذا المشوار، وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز وإسعاد الجماهير المغربية التي ساندتنا بقوة".

ويُنتظر أن يحظى "الأشبال" بدعم جماهيري كبير، الأحد، بعد تخصيص طائرتين لنقل المشجعين من المغرب إلى تشيلي.