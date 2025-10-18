وعلى الرغم من أن تشلسي لعب بـ10 لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد مالو غوستو فإنه حافظ على نظافة شباكه ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب.

في الوقت نفسه، يحتل فورست المركز السابع عشر، مع احتمال تراجعه أكثر لدوامة الهبوط هذا الأسبوع إذ أصبح بوستيكوجلو أول مدرب لفورست على الإطلاق لا يفوز في أي من مبارياته الثماني الأولى مع النادي.

وقال فورست في بيان بعد لحظات من الهزيمة أمام تشلسي: "يمكن لنادي نوتنغهام فورست لكرة القدم أن يؤكد أنه بعد سلسلة من النتائج والأداء المخيب للآمال، تم إعفاء أنجي بوستيكوجلو من مهامه كمدرب للفريق بأثر فوري".

وكان المدرب الأسترالي قد غامر بتغيير نصف تشكيلته بعد هزيمته الأخيرة وبدأ فورست المباراة بشكل أفضل من تشلسي لكنه لم ينجح في هز الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ونجح تشلسي في افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني عندما حول المدافع جوش أتشيامبونغ (19 عاما) تمريرة نيتو العرضية برأسه في المرمى قبل أن يضاعف الجناح البرتغالي النتيجة بعد 3 دقائق أخرى من ركلة حرة.

وسجل ريس جيمس الهدف الثالث من ركلة ثابتة ورغم خسارة تشلسي للاعب مالو غوستو بسبب بطاقة حمراء فإن الفوز رفع تشلسي إلى المركز الرابع.