وحسبما نقلته إذاعة "مونتي كارلو سبورت"، فإن المقربين من ديمبلي، الذي يتقاضى نحو 1.5 مليون يورو شهريا كأعلى راتب بين زملائه، يسعون إلى استثمار الإنجاز الفردي الكبير الذي حققه من أجل تحسين اتفاقاته المالية مع النادي الباريسي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عاما، طلب من باريس سان جرمان زيادة كبيرة في راتبه، من دون ذكر مقدار هذه الزيادة.

كما أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة، أن عقد ديمبلي الذي وقعه مع باريس سان جرمان في أغسطس 2023 يتضمن فقرة تتيح له التفاوض مع إدارة النادي لرفع أجره، خاصة في حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وينتهي عقد ديمبلي مع بطل أوروبا سنة 2028، وسيكون على إدارة النادي إدارة التفاوض حول راتب نجمه الأول.

وقال المستشار الرياضي للنادي لويس كامبوس لإذاعة "مونتي كارلو سبورت" قبل الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية، إن "سياسة الأجور تطبق على الجميع، وستطبق أيضا على ديمبلي حتى لو فاز بالجائزة".

كما أن النادي رفض الطلبات المالية لحارسه السابق جانلويجي دوناروما، رغم أنه أحد المساهمين البارزين في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مما دفعه للرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.