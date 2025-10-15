وسجل مهاجم فنربهتشه التركي يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد بعد مرور ساعة من عمر اللقاء الذي كان هامشيا لمنتخب "أسود الأطلس" بعدما سبق أن ضمن تأهله إلى النهائيات قبل 10 أيام بفوزه الساحق على النيجر بخماسية.

وجاء في الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة أكس "رقم قياسي تاريخي.. منتخبنا الوطني يحقق إنجازا غير مسبوق بـ16 انتصارا متتاليا"، مضيفا "أسود لا يقهرون".

وكان المنتخب المغربي الذي فاجأ الجميع ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، أول منتخب إفريقي يضمن مشاركته في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وبدأت سلسلة انتصارات المغرب في 7 يونيو 2024، وكان يتقاسم الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصارا مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال تتويجه بكأس أوروبا 2008 قبل أن تنتهي في يونيو 2009.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة فرنسا بطلة أوروبا آنذاك بين مارس 2003 وفبراير 2004.





