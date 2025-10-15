ورفع كل من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى أربع نقاط، وتصدرت السعودية، التي يدربها إيرفي رينار، المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.

ويلتقي العراق مع الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، ذهابا وإيابا يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق مرة واحدة سابقة في عام 1986.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي شهدت، يوم الأربعاء الماضي، فوز السعودية 3-2 على إندونيسيا، بينما شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز العراق، الذي يدربه جراهام أرنولد، 1-صفر على إندونيسيا.