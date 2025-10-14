وقال برشلونة في بيان مقتضب الثلاثاء: "يعاني اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر"، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن ابن الـ37 عاما الذي حاول مدربه الألماني هانزي فليك تجنيبه هذا النوع من الإصابات بإراحته في عدد من المباريات، قد يغيب بين أربعة وستة أسابيع.

وهذا الأمر يعني غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري ضد الجار الكتالوني جيرونا، السبت، ثم عن لقاء دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني الثلاثاء، إضافة إلى إمكانية عدم مشاركته في موقعة "كلاسيكو" الدوري ضد ريال مدريد في 26 الشهر الحالي.

ويفتقد برشلونة أصلا عددا من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، على رأسهم لامين يامال وفيرمين لوبيس والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى داني أولمو وغافي والحارسين جوان غارسيا والألماني مارك-أندري تير شتيغن.

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة فيران توريس في مباراة السبت ضد جيرونا بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابة عضلية.