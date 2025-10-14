وعند الدقيقة 66 من اللقاء، فوجئ الحاضرون بفأر صغير يركض داخل الملعب، ما دفع الحكم لإيقاف اللعب مؤقتا، بينما حاول النجم الويلزي برينان جونسون، بمساعدة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إخراجه من المستطيل الأخضر، لكن محاولاتهما لم تنجح في البداية.

وبعد مطاردة قصيرة وسط أجواء من الطرافة والتصفيق، غادر الفأر أرض الملعب، لتُستأنف المباراة وسط ابتسامات اللاعبين والمشجعين.

ورغم الحادثة غير المألوفة، حسم المنتخب البلجيكي المواجهة لصالحه بنتيجة 4-2، ليواصل تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا الشمالية، بينما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط في المركز الثالث.