ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع منتخب البرازيل منذ عامين، إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي.

وأشاد أنشيلوتي، الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام اليابان المقررة في طوكيو، الثلاثاء، بموهبة نيمار لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "يستطيع نيمار اللعب بأعلى مستوياته مع المنتخب البرازيلي دون أي مشاكل. عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب ليس فقط في البرازيل بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته".

وكان آخر مرة ارتدى فيها مهاجم برشلونة وباريس سان جرمان السابق قميص منتخب البرازيل في أكتوبر 2023، عندما عانى من إصابة خطيرة في أربطة الركبة مما أعاق محاولات عودته للملاعب.

وتدخل البرازيل مباراة الغد في حالة معنوية عالية بعد انتصارها الكبير 5-0 على كوريا الجنوبية الجمعة الماضي، إثر أداء أظهر قدرة الفريق على إمتاع الجماهير "بالكرة الجميلة".

ومع ذلك، أكد أنشيلوتي أن التوازن والعمل الجماعي يظلان الأهم، وقال: "المنتخب البرازيلي يريد أن يلعب كرة قدم جميلة ويمكنه أن يلعبها، نعم، لكن الأمر يتوقف على ما تقصده باللعب الجميل.. بالطبع، يتمتع اللاعبون بجودة فردية والتزام. ينبغي أن نلعب بشكل رائع بالكرة وبدونها، وهذا جانب مهم".

وأعطى المدرب الإيطالي، الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي في مايو الماضي بعد مشوار صعب في تصفيات كأس العالم 2026، الأولوية للأسلوب والقدرة على التكيف في الوقت المحدود قبل البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية.

ومنذ تولي أنشيلوتي المسؤولية حققت البرازيل 3 انتصارات وتعادلت مرة واحدة وخسرت مثلها.

وتحت قيادة أنشيلوتي أصبحت البرازيل أكثر صلابة دفاعيا واستقبلت هدفا واحدا من ركلة جزاء ضد بوليفيا بينما سجلت 9 أهداف.