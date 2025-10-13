وضمن المنتخب الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" صدارة مجموعته ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى النهائيات، التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استثنائية في تاريخ الكرة الإفريقية، إذ أصبحت الرأس الأخضر ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان (نحو 600 ألف نسمة فقط) تتأهل إلى كأس العالم عبر التاريخ.

ويُذكر أن المنتخب قد قدّم مستويات مميزة خلال التصفيات، معتمدا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ليكتب صفحة جديدة في سجل إنجازات كرة القدم الأفريقية.