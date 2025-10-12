وتقدمت عمان مبكرا بهدف كوامي أوتون (12) بالخطأ في مرماه، لكن الإمارات قلبت النتيجة بهدفين متأخرين لماركوس ميلوني (76) وكايو لوكاس (83).

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبات يلزمها الفوز أو التعادل أمام قطر (نقطة)، الثلاثاء، للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1990 في إيطاليا.

أما عمان (نقطة) فقد فقدت فرصتها في التأهل المباشر، وباتت حظوظها قائمة في خوض الملحق الآسيوي ثم العالمي.

وقال حارس مرمى الإمارات خالد عيسى، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "المهمة أمام قطر صعبة لكنها ليست مستحيلة، تخطينا الخطوة الأولى بنجاح، وتنتظرنا الخطوة الثانية الأهم".

وتابع: "قطر قوية، وعلينا أن نتفادى أخطاء الشوط الأول في حال أردنا الفوز".

من جهته، قال أمجد الحارثي، لاعب عمان: "قدمنا أقصى ما عندنا، ولكن لم نُوفق، وكرة القدم هي لعبة أهداف، نحن انفردنا مرتين ولم نسجل، وهم سجلوا من فرصتين".

وعلى غرار المباراة الأولى، لعبت عمان بشكل منظم في الدفاع واستغلت المرتدات بشكل جيد، وكادت تفتتح التسجيل مبكرا بعدما أخطأ عبدالله رمضان لاعب وسط الإمارات في تشتيت الكرة لتصل إلى عصام الصبحي، الذي سدد وأبعد لاعب الوسط ماجد حسن كرته قبل أن تشكل خطرًا على مرمى الحارس خالد عيسى (6).

واستثمرت عمان أخطاء دفاع الإمارات لتفتتح التسجيل بعد عرضية أرسلها علي البوسعيدي وصلت إلى أمجد الحارثي، فسددها قوية لتصطدم بقدم أوتون وتدخل بالخطأ في مرمى الحارس عيسى (12).

وردت الإمارات بتسديدة نيكولاس خيمينيس أبعدها حارس عمان إبراهيم المخيني إلى ركنية (22)، وقام يحيى الغساني بمجهود فردي رائع ومرّر إلى خيمينيس، لكنه سدد برعونة إلى جانب القائم (32).

وخرج يحيى الغساني بعد ذلك للإصابة، وحل مكانه علي صالح (33).

وجرّب البديل حارب عبدالله حظه بتسديدة بعيدة في ظل العجز عن اختراق دفاع عمان، فأبعدها المخيني (55).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات إثر عرقلة ثاني الرشيدي لعلي صالح، لكنه ألغى قراره بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد "VAR".

وأثمر الضغط المكثف عن تعديل الإمارات للنتيجة عبر ماركوس ميلوني، الذي ارتقى برأسه لعرضية علي صالح ووضعها في شباك المخيني (76).

وتألق خالد عيسى بشكل لافت بعدما تصدى لتسديدة عبدالرحمن المشيفري (79).

وسجلت الإمارات هدف الفوز بعد تسديدة من لوكاس خدعت الحارس المخيني (83).