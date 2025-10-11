وبهذا الفوز، اقترب منتخب النرويج خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ عام 1998.

ورفعت النرويج رصيدها إلى 6 انتصارات من أصل 6 مباريات في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية، مع فارق أهداف كبير بلغ 26 هدفا، قبل مواجهتيها المتبقيتين أمام إستونيا، صاحبة 3 نقاط، وإيطاليا التي تتأخر عنها بـ9 نقاط مع مباراتين مؤجلتين.

ورغم إهداره ركلة جزاء نفذت مرتين في وقت مبكر من اللقاء، استعاد هالاند توازنه وسجل هدفا في الشوط الأول، ثم أضاف هدفين بعد الاستراحة، ليصل إلى هدفه الدولي الـ50.

وأنهى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللقاء بسجل مذهل، بلغ 51 هدفا في 46 مباراة فقط مع منتخب النرويج.

وساهم لاعبا إسرائيل، عنان خلايلة وعيدان نحمياس، في زيادة معاناة منتخب بلادهما، بعدما سجلا هدفين عكسيين في الشوط الأول، مكتملين بذلك خماسية النرويج.

وأقيم اللقاء وسط تحديات أمنية، في ظل مطالبات قطاع كبير من جماهير النرويج بطرد إسرائيل من المنافسات الرياضية على خلفية حرب غزة.