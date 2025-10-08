وقال جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، الأربعاء، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية.

وأضاف: "يستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع".

وسجل الشحات هدفا مؤثرا في فوز الأهلي على الغريم التقليدي الزمالك يوم 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، حيث فاز فريقه بنتيجة 2 / 1، ليقتحم صراع الصدارة بقوة.