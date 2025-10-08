ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "إكس" مقطعا تقديميا للمدرب الجديد وذلك بعد أن تكللت المفاوضات معه بالنجاح.

ويملك كونسيساو خبرة تدريبية بدأت منذ 2010 عندما عمل مدربا مساعدا في ستاندرلياج البلجيكي قبل أن يتولى تدريب أولهانينسي البرتغالي في 2012، وتنقل بين عدة أندية أبرزها نانت الفرنسي وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

ويملك المدرب عدة ألقاب في مسيرته أبرزها الدوري البرتغالي الذي حصل عليه 3 مرات مع بورتو.

وكان المدرب السابق الفرنسي بلان قد نجح في قيادة الاتحاد لتحقيق لقبي دور المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، قبل أن يتم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بعد خسارته أمام النصر صفر / 2 في الجولة الرابعة من الدوري بالموسم الحالي.