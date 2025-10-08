وأكد مصدر من داخل النادي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن النادي رفض طلب فريق "هبوعيل القدس" لكرة السلة.

وأرجع النادي الكتالوني قراره لأسباب لـ"وجستية ولحفظ النظام العام"، مؤكدا أنه لن يسمح للفريق الإسرائيلي بالتدريب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" في 15 من أكتوبر ضمن منافسات كأس أوروبا لكرة السلة.

وأوضح المصدر: "لا نريد مواجهة أي مشاكل"، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأضاف أن تحضيرات مباراة فريق برشلونة لكرة اليد في دوري أبطال أوروبا ستبدأ في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لمنافسيه باستخدام ملعبه للتدريبات.

وسيواجه فريق "فالنسيا باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في اليوم نفسه، في إطار منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة.

والشهر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إلى استبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية الدولية.